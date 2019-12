Una donna di 81 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da una vettura mentre si apprestava ad attraversare la strada sulle strisce pedonali nel villaggio bernese di Bellmund, non lontano da Bienne.

Due incidenti analoghi, fortunatamente senza esito fatale, sono avvenuti nei cantoni di Friburgo e Argovia.

A Düdingen (FR), nel pomeriggio di ieri, un automobilista di 75 anni a causa della cattiva visibilità e delle condizioni meteo non ha visto una donna di 83 anni stava attraversando la strada e l'ha travolta, ha comunicato la polizia friburghese, precisando che la donna - ferita in maniera grave - è stata trasportata in ambulanza in ospedale.

Nel secondo caso un 70enne alla guida della sua auto verso le 18.00 ha investito una 20enne, ha comunicato oggi la polizia argoviese. La ragazza- con ferite di media entità - è stata ricoverata in ospedale e all'automobilista è stata ritirata temporaneamente la patente.

Neuer Inhalt Horizontal Line