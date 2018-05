Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Pentagono ha avviato un'indagine sul contrammiraglio Ronny Jackson, che ha servito alla Casa Bianca come medico personale degli ultimi tre presidenti prima di rinunciare alla nomina a ministro per i veterani in seguito alle accuse sul suo comportamento.

Lo ha reso noto il portavoce della difesa Tom Cosson.

Il Pentagono non ha precisato su quali episodi specifici indagherà, ma il sen. democratico Jon Tester aveva raccolto da colleghi ed ex colleghi di Jackson accuse di vario genere: abuso di alcol, uso di farmaci senza prescrizione, creazione di un ambiente di lavoro ostile, un caso di molestia.

Dopo aver ritirato il suo nome dalla corsa per il dipartimento dei veterani, Jackson, difeso a spada tratta da Trump, è tornato a lavorare alla Casa Bianca ma non più come medico del presidente.

