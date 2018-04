Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 6 aprile 2018 18.58 06 aprile 2018 - 18:58

L'antidroga della polizia nazionale del Perù ha scoperto una nuovo metodo per inviare stupefacenti in Europa: ha trovato quasi una tonnellata di cocaina nascosta in rotoli di carta riciclata e cartone pressato. Lo riporta il sito d'informazione locale La Republica.

L'obiettivo dei criminali era di portare la spedizione di droga in Russia passando per la Spagna, probabilmente, secondo quanto riferito dai media, in occasione dei Mondiali di calcio che si terranno nel Paese tra poco più di due mesi.

L'operazione di polizia ha portato alla cattura di sei colombiani, incluso il leader del gruppo, e di quattro peruviani reclutati all'ultimo momento. Questa spedizione di droga sarebbe stata finanziata dal Clan del Golfo, che nelle sue origini era conosciuto anche come Clan ésuga o Los Urabenos, secondo quanto riferito da fonti delle autorità di polizia.

Il capo della Direzione antidroga, generale di polizia Hector Loayza Arrieta, ha riferito che l'indagine è iniziata otto mesi fa, ma è stato ai primi di marzo che sono stati rilevati movimenti sospetti di cittadini colombiani che viaggiavano dal distretto di Miraflores a quello di San Juan de Lurigancho.

I 984 chili di cocaina sequestrati, valutati circa 50 milioni di dollari (circa 47 milioni di franchi), dovevano essere trasportati in Spagna dalla società South Pacific Plastic EIRL come carta riciclata e cartone pressato. Ogni pacco aveva come logo un pappagallo, che identificava la rete internazionale.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.