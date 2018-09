Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 settembre 2018 8.02 11 settembre 2018 - 08:02

Una preziosa maschera d'oro della cultura precolombiana, trafugata una ventina d'anni fa, è stata restituita dalla Germania ed è arrivata ieri in Perù durante una cerimonia presieduta dal presidente della repubblica peruviana Martín Vizcarra.

Si tratta, ha indicato l'agenzia di stampa Andina, della 'Maschera di Sicán', che fu rintracciata nel 1999 dall'Interpol a Wiesbaden dove era stata portata da trafficanti illegali di opere d'arte.

Il ritorno del prezioso reperto dell'arte Lambayeque, o Sicán, sviluppatasi nel Perù settentrionale fra i secoli 8/o e 15/o, è stato possibile al termine di una lunga battaglia legale in cui il Perù ha dovuto dimostrare i propri diritti su di esso.

Da parte sua Vizcarra ha sottolineato che "come governo stiamo facendo uno sforzo grande per recuperare quello che ci appartiene e che è disperso in diversi musei pubblici e privati del mondo. Il posto di questi preziosi reperti è qui, in Perù, e continueremo a batterci fino a quando non avremo ottenuto quello che ci spetta".

Neuer Inhalt Horizontal Line