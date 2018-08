Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 agosto 2018 - 10:22

Nel primo semestre del 2018 i pernottamenti in Svizzera hanno fatto segnare una crescita del 3,8% su base annua, pari a 670'000 unità supplementari. In termini assoluti il Ticino è risultato l'unica regione in calo (-6,9%).

Il maggior incremento è stato registrato invece nell'area di Zurigo (+6,2%), davanti a quella dei Grigioni (+5,4%) e del Vallese (+5,6%).

A livello nazionale c'è stato un aumento in tutti i mesi dell'anno - da un +2,6% a maggio a un +5,2% a gennaio - si legge in una nota odierna dell'Ufficio federale di statistica (UST). Per quanto riguarda la provenienza degli ospiti, la domanda indigena è progredita del 2,8% (+226'000), generando un totale di 8,3 milioni di pernottamenti. Più rilevante l'incremento degli stranieri che, con una crescita di 440'000 unità (+4,6%), hanno raggiunto la soglia dei 10 milioni di notti in Svizzera.

Fra gli ospiti esteri, gli aumenti più marcati sono stati quelli di cittadini provenienti dalla Germania (+3,9%, +73'000 unità), dal Regno Unito (+3,3%, +27'000 unità) e dalla Francia (+4,0%, +24'000 unità). Notevole la progressione dei turisti spagnoli (+7,9%, +15'000 unità), mentre sono diminuiti gli austriaci (-3,7%, -6800 unità), che registrano il calo più marcato in termini assoluti di tutti i Paesi di provenienza, e gli italiani (-0,2%, -1059 unità).

