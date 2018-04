Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

6 aprile 2018

Continua il momento positivo per il turismo elvetico: dopo la crescita di gennaio (+5,2%), i pernottamenti sono aumentati anche in febbraio: +4,2% su base annua. Le notti prenotate negli alberghi svizzeri sono state complessivamente 3,18 milioni.

Cumulando i primi due mesi dell'anno si supera quota 6 milioni, in crescita del 4,7% rispetto all'anno precedente, indica oggi l'Ufficio federale di statistica (UST). La clientela svizzera ha fatto segnare un leggero aumento: 3,04 milioni di notti, contro 2,92 milioni un anno prima. In lieve progressione, sempre su due mesi, anche le notti degli ospiti stranieri: 2,98 milioni, contro 2,83 nel 2017.

Il Ticino risulta essere in controtendenza. I pernottamenti in febbraio sono stati 60'363, contro 64'817 lo scorso anno. Per quanto riguarda i Paesi di provenienza, nel cantone sudalpino hanno soggiornato soprattutto svizzeri (33'069 notti), poco meno di quelli presenti un anno fa (35'219). In lieve calo anche gli italiani (9'291 contro 10'437), mentre è rimasta pressoché stabile la presenza dei tedeschi (3'706 contro 3'990).

