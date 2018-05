Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 maggio 2018 9.55 07 maggio 2018 - 09:55

Anche marzo si rivela positivo per il turismo elvetico: i pernottamenti si sono attestati a 3,3 milioni, il 4,9% in più dello stesso periodo del 2017. La progressione è in linea con quelle realizzate in gennaio (+5,2% e febbraio (+4,2%).

Stando ai dati diffusi oggi su internet dall'Ufficio federale di statistica (UST) il Ticino risulta però in controtendenza: le notti sono state 119'273, con una flessione del 4,5% e cifra più bassa dal 2015. I Grigioni hanno invece mostrato un incremento del 7,3% a 636'980: per ritrovare un livello superiore occorre risalire al 2014.

