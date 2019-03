È stata consegnata oggi alla Cancelleria federale una petizione, firmata da oltre 26'000 persone, per chiedere alla Svizzera di aderire al Trattato dell'ONU sulla messa al bando delle armi nucleari.

I promotori esortano il ministro degli Esteri Ignazio Cassis a siglare l'accordo al più presto, senza tergiversare.

La petizione "Vietare le armi nucleari - salvare la tradizione umanitaria della Svizzera" era stata lanciata in agosto dalla sezione svizzera dell'organizzazione non governativa ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), dopo l'annuncio da parte del Consiglio federale di non voler aderire al trattato.

Il testo ha già prodotto i suoi effetti, secondo l'associazione, visto che in dicembre il Parlamento ha chiesto di aderire rapidamente al divieto delle armi nucleari.

Quello per la proibizione delle armi nucleari (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW), è il primo trattato internazionale legalmente vincolante per il bando completo delle armi atomiche. È stato adottato da una conferenza delle Nazioni Unite il 7 luglio 2017 e aperto alla firma a New York il 20 settembre 2017. Entrerà in vigore 90 giorni dopo la ratifica di almeno 50 stati.

Neuer Inhalt Horizontal Line