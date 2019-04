Nell'ambito dei procedimenti Petrobras-Odebrecht il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha restituito finora al Brasile circa 365 milioni di franchi.

In un incontro tenutosi ieri a Brasilia, la procuratrice generale brasiliana Raquel Dodge ha discusso con il procuratore della Confederazione Michael Lauber della collaborazione per quel che riguarda questa vicenda.

Gli omologhi hanno firmato una dichiarazione e ribadito così la loro volontà di proseguire e intensificare il lavoro congiunto, si legge in un comunicato odierno del MPC. Una simile cooperazione è considerata una premessa indispensabile per lottare contro la criminalità internazionale, come la corruzione e il riciclaggio di denaro su scala mondiale.

Al termine dell'incontro bilaterale si è svolta una tavola rotonda a cui ha partecipato anche Sérgio Moro, attuale ministro della giustizia e della sicurezza pubblica del Brasile. Nel contesto del caso di corruzione, che ha coinvolto l'azienda parastatale brasiliana Petrobras e il conglomerato Odebrecht, dall'aprile 2014 il MPC conduce inchieste penali, in particolare per sospetto riciclaggio aggravato di denaro e sospetta corruzione di pubblici ufficiali stranieri.

