9 novembre 2018

Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,76% a 60,19 dollari al barile. Il greggio archivia così la 10ma seduta consecutiva di calo, in quella che è la serie più lunga da 34 anni.

