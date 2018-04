Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 aprile 2018 12.32 24 aprile 2018 - 12:32

Benché il numero di persone oltre gli 80 anni d'età continui a crescere, negli ultimi anni si assiste ad un aumento dei letti liberi nella case di cura, in particolare nella Svizzera tedesca. Situazione in controtendenza in Ticino.

Quello delle cure agli anziani è un settore in forte crescita. Se oggi in Svizzera gli ultraottantenni sono più di 430'000, entro il 2040 il loro numero salirà a 870'000. Il numero di persone che necessitano di cure mediche è peraltro destinato ad aumentare del 60% nel medesimo lasso di tempo, secondo uno studio pubblicato oggi dal Credit Suisse.

Nonostante questa tendenza, il tasso di occupazione dei letti per le cure di lunga durata è sceso complessivamente fra il 2012 e il 2016 dal 96% al 94%. Il fenomeno risparmia il Ticino (con tassi in parte superiori al 98%) e gran parte della la Svizzera romanda. In altre regioni, tutte in zone periferiche della Svizzera tedesca - compresa una parte dei Grigioni - il tasso è inferiore al 90%.

Il motivo di questa tendenza - scrivono gli autori dello studio - è da ricercare nei cambiamenti strutturali in atto nel settore delle cure agli anziani. Lo studio ha evidenziato una correlazione fra l'incremento dell'offerta di cure ambulatoriali da parte dei cantoni e il calo del tasso di occupazione nelle case di cura. Una correlazione diretta fra questo calo e le offerte di cure a domicilio Spitex non è invece statisticamente dimostrata.

