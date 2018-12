Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 dicembre 2018 7.32 04 dicembre 2018 - 07:32

Pastiglie per la tosse, gel per i muscoli, tisane alle erbe: questi rimedi dal prossimo anno potranno essere venduti nei normali negozi. Swissmedic ha infatti deciso di aggiungere 94 preparati all'elenco dei prodotti in vendita libera.

Nell'ambito della revisione della legge sugli agenti terapeutici, Swissmedic ha analizzato 540 medicamenti che attualmente rientrano nella categoria D, cioè che vengono venduti solo su consiglio di esperti del settore sanitario. Quest'ultima comprende un totale di 1800 farmaci, precisa un comunicato stampa.

L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha deciso quali prodotti trasferire alla categoria E ed essere venduti senza consulenza specializzata. I cambiamenti entreranno in vigore nel corso del prossimo anno.

L'analisi, condotta in collaborazione con esperti esterni, ha concluso che "la maggior parte dei farmaci esaminati non sono adatti alla vendita libera perché sono concepiti per curare malattie che richiedono una consulenza specialistica". Solo il 17%, ovvero 94 rimedi, cambierà quindi categoria. Si tratta principalmente di pastiglie per la tosse, tisane e crema per i muscoli.

