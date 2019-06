Il glaronese André van Sprundel è un uomo d'affari di successo con un hobby speciale. Probabilmente è l'unico in Svizzera a girare in barca per vendere gelati ai bagnanti.

Figlio di un oste, van Sprundel è cresciuto nel Klöntal, una valle nelle Alpi della Svizzera orientale. Già durante l'apprendistato di commercio si interessava molto di più alla tecnologia informatica, il campo nel quale ha in seguito continuato la sua formazione. La locanda dei suoi genitori è così stata uno dei primi ristoranti ad avere un sito web.

Nel 2000, ha fondato una società di collocamento per personale IT qualificato. Anche se non l'avrebbe mai immaginato, nel 2014 ha rilevato la locanda dei suoi genitori nel Klöntal. Nel corso degli anni è rimasto fedele al suo hobby: insieme alla figlioletta naviga con la barca "Ice Dream ExpressLink esterno" da riva a riva e vende gelati.

Amore per la sua terra

Van Sprundel è molto affezionato al Klöntal. "Le montagne aspre, la valle stretta e il lago scintillante mi danno un senso di sicurezza", dice. "Devo venire qui almeno una volta alla settimana. Se non è possibile do un'occhiata alla valle tramite webcam".

L'indaffarato glaronese si è impegnato per la sua terra. Ha pubblicato un libro sulla regione e un portale WebLink esterno con informazioni sulla storia, la geografia e consigli attualizzati per le escursioni. "Vorrei mostrare ai visitatori e alla gente del posto cosa abbiamo da offrire qui in questa meravigliosa zona".



(Traduzione dal tedesco: Sonia Fenazzi)

Neuer Inhalt Horizontal Line