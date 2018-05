Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 maggio 2018 14.27 03 maggio 2018 - 14:27

Lo scorso anno in Svizzera le ricerche di emergenza, volte a ritrovare e salvare persone disperse, sono aumentate del 20% rispetto all'anno prima, a 618, mentre le misure di sorveglianza di individui sono calate del 7%, a 7'950.

Lo rende noto un comunicato del Servizio Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (SCPT).

Risultano essere in calo sia le misure di sorveglianza in tempo reale (intercettazioni di telefonate o di messaggi elettronici) sia quelle di sorveglianza retroattiva (metadati: chi ha telefonato con chi, quando, dove e per quanto tempo).

Neuer Inhalt Horizontal Line