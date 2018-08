Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 agosto 2018 10.52 30 agosto 2018 - 10:52

Per i promotori dell'iniziativa "Per la sovranità alimentare" l'agricoltura dev'essere rivolta al mercato locale.

I promotori dell'iniziativa "Per la sovranità alimentare. L'agricoltura riguarda noi tutti" vogliono aziende agricole più piccole che producano per la regione e non per il mercato mondiale.

I testi di legge sull'agricoltura - compresi quelli sul reddito e sulla sostenibilità - devono ora essere sanciti nella Costituzione, ha detto oggi a Berna Mathias Stalder, segretario dell'associazione contadina Uniterre e coordinatore dell'iniziativa.

Uniterre, in collaborazione con circa 70 organizzazioni, chiede una svolta nella politica agricola, rendendola sostenibile e priva di organismi geneticamente modificati (ogm). Inoltre, sostengono gli iniziativisti, producendo per la regione saranno gli agricoltori stessi a trarne profitto, non gli intermediari o l'industria alimentare.

Neuer Inhalt Horizontal Line