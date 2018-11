Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 novembre 2018 20.51 26 novembre 2018 - 20:51

Pierre Maudet è convocato mercoledì 28 novembre al segretariato generale del PLR a Berna. "Desideriamo ascoltare i fatti direttamente da lui", ha indicato a Keystone-ATS la portavoce Karin Barras.

Anche il presidente del PLR ginevrino Alexandre de Senarclens è convocato. L'assemblea dei delegati che doveva tenersi il 12 gennaio a Ginevra è annullata, ha precisato la portavoce confermando un'informazione di "Le Temps".

Nei confronti del consigliere di Stato ginevrino Pierre Maudet è stato aperto un procedimento penale per presunta accettazione di vantaggi in relazione a un controverso viaggio negli Emirati Arabi Uniti effettuato nel 2015: Maudet insieme alla sua famiglia e al capo di gabinetto, che si è nel frattempo dimesso, era stato formalmente invitato da un principe ereditario degli Emirati ad assistere al Gran premio di Formula uno ad Abu Dhabi. Volo, in business class, e alloggio sono andati a carico dell'entourage del principe - lo sceicco Mohamed Bin Zayed bin Al-Nahyan - per un importo di diverse decine di migliaia di franchi.

