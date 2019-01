Salgono dell'8,2% annuo a dicembre, in linea con le attese degli analisti, e poco più dell'8,1% a novembre, che è stato il passo mensile più lento dal maggio del 2003. Per l'intero 2018 la crescita si attesta al 9%, soprattutto grazie alla spinta positiva dei primi quattro mesi dell'anno, che ha aiutato a compensare parzialmente il successivo rallentamento.

In questo ambito il dato sale del 5,7% annuo a dicembre, accelerando il passo rispetto al 5,4% di novembre e al 5,3% atteso dai mercati. Considerando l'intero 2018, in base ai dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica, la crescita è del 6,2%.

La Cina non è l'Europa. La crescita del prodotto interno lordo (Pil) nel 2018 è stata del 6,6%. Un dato impensabile per le vecchie economie ma per la Cina si tratta del peggiore risultato dal 1990. A pesare sul rallentamento cinese la guerra dei dazi con gli Stati Uniti e le riduzioni del debito regionale.

