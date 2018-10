Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 ottobre 2018 16.31 12 ottobre 2018 - 16:31

L'ex presidente dell'Uefa Michel Platini, attualmente sospeso, ha presentato una denuncia per calunnia contro ignoti alla magistratura francese, allo scopo di determinare il ruolo che hanno avuto ex dirigenti della Fifa, fra i quali Sepp Blatter, nella sua vicenda.

Lo rivela il quotidiano francese Le Monde.

Sospeso per 4 anni dagli organi disciplinari della Fifa nel 2015, Platini è determinato a fare luce sulle condizioni che hanno portato ai provvedimenti contro di lui. E in particolare sul pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri (1,8 milioni di euro) che nel 2011 ricevette da Blatter.

L'ex numero 10 della Juventus e della nazionale francese ha presentato la denuncia per calunnia e associazione per delinquere alla procura della Repubblica di Parigi, che ha aperto un'indagine preliminare per determinare il ruolo e i livelli di responsabilità di tre ex dirigenti Fifa nel mirino di Platini: Blatter, l'ex presidente del comitato di audit e conformità, Domenico Scala, e l'ex direttore giuridico Marco Villiger.

"E' chiaro - argomentano i legali di Platini, William Bourdon e Bertrand Repolt - che questa strategia di screditare Platini ha reso necessaria un'azione concertata, composta da esecutori e mandanti uniti da un unico disegno: colpire duramente l'immagine di Platini, la sua integrità e reputazione".

