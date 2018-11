Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 novembre 2018 18.44 28 novembre 2018 - 18:44

Il comitato direttivo del PLR svizzero ha invitato Pierre Maudet a dimettersi, un passo che il consigliere di Stato ginevrino non è però disposto a fare.

La decisione di invitare Maudet alle dimissioni è stata unanime, ha detto questa sera la presidente del partito Petra Gössi. Dopo un incontro con il consigliere di Stato , il comitato è giunto alla conclusione che il rapporto di fiducia è ormai compromesso.

"Abbiamo dovuto constatare che con il suo comportamento degli ultimi giorni e settimane Maudet ha mostrato di non difendere i valori del PLR", ha affermato Gössi.

Quando il comitato del PLR svizzero chiede le dimissioni all'unanimità, questo è un segnale forte, ha aggiunto la presidente, precisando che la situazione attuale non le piace per nulla. La decisione finale spetta comunque al diretto interessato, finito al centro delle critiche per il suo lussuoso viaggio negli Emirati Arabi Uniti.

Maudet, dopo la riunione con i vertici del partito, ha comunque dichiarato che non si sarebbe dimesso. "Siamo una famiglia politica e laviamo i panni sporchi in famiglia", ha detto il consigliere di stato alla televisione romanda RTS.

Neuer Inhalt Horizontal Line