Questo contenuto è stato pubblicato il 7 agosto 2018 19.25 07 agosto 2018 - 19:25

In vista della partenza dal Consiglio federale, probabilmente nel 2019, dell'attuale ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann, la consigliera nazionale svittese PLR e presidente del partito, Petra Gössi, non intende prenderne il posto in Governo.

"Non intendo fare questo al mio partito in un anno di elezioni", ha dichiarato oggi la deputata durante la trasmissione "SommerTalk" di TeleZüri

Il nome della Gössi è stato fatto in relazione alla probabile partenza di Schneider-Ammann assieme a quello della consigliera agli Stati sangallese Karin Keller-Sutter. Quest'ultima, quando era ancora consigliera di Stato nel suo cantone, aveva già sfidato Schneider-Ammann nel 2010, uscendo però sconfitta.

