Il PLR deve diventare più combattivo e militante. È in questi termini che la presidente del partito, Petra Gössi, ha voluto lanciare la nuova legislatura.

Nel discorso, pronunciato davanti ai delegati liberali radicali riuniti oggi a Schindellegi, nel canton Svitto, ha chiesto loro anche maggiore partecipazione emotiva per difendere i temi cari al partito.

"Questa nuova legislatura rappresenta per noi una grande sfida", ha aggiunto Gössi, stando alla versione scritta del suo discorso, prima di menzionare alcuni settori chiave: la piazza economica elvetica, le assicurazioni sociali, la sanità e la politica climatica.

"La prosperità di cui godiamo non è un dono del cielo", ha fatto notare, criticando l'iniziativa UDC volta a limitare l'immigrazione, che prevede la disdetta degli accordi di libera circolazione con l'Ue.

"L'UDC attacca frontalmente l'economia svizzera", ha affermato, sostenendo che "senza libera circolazione avremmo non solo difficoltà ad assumere lavoratori qualificati, ma ci troveremmo anche in una situazione di stallo in materia di politica europea".

Oltre al testo dell'UDC, in votazione popolare il 17 maggio, i delegati discuteranno anche l'iniziativa 'Più abitazioni a prezzi accessibili' e l'estensione della norma antirazzista del Codice penale alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale, in votazione il 9 febbraio.

