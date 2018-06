Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 giugno 2018 18.24 22 giugno 2018 - 18:24

Il PLR raccomanda di accogliere il decreto federale concernente le vie ciclabili, i sentieri e i percorsi pedonali in votazione il prossimo 23 settembre.

Lo hanno deciso stasera i presidenti delle sezioni cantonali riuniti ad Airolo alla vigilia dell'assemblea dei delegati prevista per domani nella località leventinese.

Il decreto federale è nato come controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Per la promozione delle vie ciclabili e dei sentieri e percorsi pedonali" (Iniziativa per la bici), poi ritirata, e completa l'articolo costituzionale in materia.

