Mercoledì il ministro degli Esteri ha fatto tappa in Zimbabwe dove, dopo gli incontri di rito con i dirigenti del paese subsahariano, ha raggiunto la clinica Newlands ad Harare, sostenuta finanziariamente dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione di Berna, che si occupa in particolare delle cure ai malati di Aids. Il primo viaggio del consigliere federale ticinese nel continente nero terminerà venerdì in Sudafrica dove atterrerà il giorno prima.

In precedenza il capo della diplomazia elvetica aveva firmato a Lusaka l’accordo sulla nuova rotta aerea destinata a far decollare le relazioni economiche tra i due paesi. Gli investimenti stranieri in Zambia infatti sono in sensibile crescita (+64% nel 2017) e Berna vuole intensificare gli scambi e la cooperazione bilaterale, su cui si Ignazio Cassis si è intrattenuto con il presidente Edgar Lungu.

La società svizzera ha subito approfittato dell’occasione per diffondere un tweet promozionale a pagamento con un post del consigliere federale ticinese che si dice “impressionato dagli sforzi in favore dell’ammodernamento degli impianti e della formazione dei giovani” da parte della compagnia. Una vicenda che non è stata però apprezzata dai vertici del Partito socialista alla luce delle critiche mosse alla Mopani Copper Mines da alcune Ong che l’accusano di svolgere attività inquinanti e di evadere le tasse.

Il ministro degli Affari esteri, giunto in Zambia per sottoscrivere un accordo aereo che prevede l’apertura un’aviolinea diretta tra il paese subsahariano e la Confederazione, ha visitato martedì una contestata miniera di rame nel nord del paese, la Mopani Copper Mines, controllata dalla Glencore di Zugo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Una visita di troppo di Cassis in Zambia? 09 gennaio 2019 - 17:51 Il viaggio di Ignazio Cassis in Africa è all’origine di una nuova polemica politica a Berna. Il ministro degli Affari esteri, giunto in Zambia per sottoscrivere un accordo aereo che prevede l’apertura un’aviolinea diretta tra il paese subsahariano e la Confederazione, ha visitato martedì una contestata miniera di rame nel nord del paese, la Mopani Copper Mines, controllata dalla Glencore di Zugo. La società svizzera ha subito approfittato dell’occasione per diffondere un tweet promozionale a pagamento con un post del consigliere federale ticinese che si dice “impressionato dagli sforzi in favore dell’ammodernamento degli impianti e della formazione dei giovani” da parte della compagnia. Una vicenda che non è stata però apprezzata dai vertici del Partito socialista alla luce delle critiche mosse alla Mopani Copper Mines da alcune Ong che l’accusano di svolgere attività inquinanti e di evadere le tasse. In precedenza il capo della diplomazia elvetica aveva firmato a Lusaka l’accordo sulla nuova rotta aerea destinata a far decollare le relazioni economiche tra i due paesi. Gli investimenti stranieri in Zambia infatti sono in sensibile crescita (+64% nel 2017) e Berna vuole intensificare gli scambi e la cooperazione bilaterale, su cui si Ignazio Cassis si è intrattenuto con il presidente Edgar Lungu. Mercoledì il ministro degli Esteri ha fatto tappa in Zimbabwe dove, dopo gli incontri di rito con i dirigenti del paese subsahariano, ha raggiunto la clinica Newlands ad Harare, sostenuta finanziariamente dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione di Berna, che si occupa in particolare delle cure ai malati di Aids. Il primo viaggio del consigliere federale ticinese nel continente nero terminerà venerdì in Sudafrica dove atterrerà il giorno prima.