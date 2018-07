Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 luglio 2018 20.36 30 luglio 2018 - 20:36

Sta suscitando polemiche sui media tedeschi l'uccisione di un orso bianco su un'isola dell'arcipelago norvegese delle Svalbard da parte di una guida turistica, dopo che l'animale aveva attaccato e ferito un suo collega.

I due - secondo quanto riferito dalla compagnia di navigazione Hapag Lloyd-Cruise - erano scesi da una imbarcazione turistica per un sopralluogo in vista di una escursione sull'isola con dei turisti interessati a vedere gli orsi polari nel loro habitat naturale. L'uomo avrebbe ucciso l'orso per legittima difesa, cioè per difendere il collega tedesco attaccato dall'animale. Questi, un tedesco di 42 anni ferito alla testa dall'orso, è uscito dall'ospedale e non è in pericolo di vita.

"Una debacle per l'industria del turismo norvegese" la definisce la Sueddeutsche Zeitung. Ma sono soprattutto le associazioni tedesche per la protezione degli animali a protestare: "Che cosa cercano i turisti alle Svalbard? Di nuovo un orso ucciso. Ragazzi, chi vuole vedere gli orsi vada allo zoo!" oppure "Chi appartiene alla Svalbard? Le navi da crociera o gli orsi?", hanno scritto su twitter.

Neuer Inhalt Horizontal Line