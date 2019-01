Da parte sua il presidente ha precisato che l’amministrazione federale chiuderà i battenti di nuovo se il Congresso non sarà in grado di proporre un “giusto accordo” e ha minacciato di dichiarare l’urgenza nazionale per reperire i fondi necessari al suo progetto.

In alternativa, ha spiegato Donald Trump in serata, una commissione “bipartisan” sarà incaricata di occuparsi della questione della sicurezza alla frontiera sud degli Stati Uniti. In proposito il presidente aveva aggiunto che gli USA “non hanno bisogno” di costruire un muro di cemento lungo 2'000 km tra il Pacifico e il Golfo del Messico e che la Casa Bianca non ha mai proposto questa soluzione.

In precedenza la Casa Bianca aveva annunciato di aver raggiunto un accordo con i rappresentanti del parlamento su un testo che non prevedeva fondi per la realizzazione del controverso muro al confine con il Messico. Testo che era stato successivamente adottato dalle due Camere.

Trump mette fine allo shutdown più lungo 26 gennaio 2019 - 19:17