Verso deciso sì degli svizzeri a un fondo miliardario per le strade

12 febbraio 2017 - 12:57

Secondo le proiezioni, gli svizzeri hanno votato chiaramente sì alla creazione di un fondo che assicura fonti di finanziamento a lungo termine per la manutenzione e il potenziamento della rete stradale nazionale. (Keystone)

La Svizzera si assicurerà fonti di finanziamento a lungo termine per la manutenzione e l’ampliamento delle strade nazionali e per progetti di traffico d’agglomerato. Secondo la prima proiezione, nella votazione odierna la creazione del Fostra, l’apposito fondo in tal senso, è chiaramente accettata.

Con il 62% di sì e un margine di errore del +/-3% indicato dalla prima proiezione calcolata dall’istituto gfs.bern per conto della Società svizzera di radiotelevisione (SSR), l'esito uscito oggi dalle urne appare perfettamente in linea con i risultati del sondaggio dell'istituto bernese pubblicato dieci giorni fa. Anche allora i sostenitori del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (Fostra) erano nettamente in vantaggio con il 62%, contro solo il 28% di oppositori e il 10% di indecisi.

I risultati in diretta, cantone per cantone, in votazione in Svizzera il 12 febbraio 2017: Decreto federale del 30 settembre 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

Secondo le stime, tramite il nuovo fondo, sancito a livello costituzionale e di durata indeterminata, dovrebbero confluire entro il 2030 circa 6,5 miliardi di franchi in progetti destinati a eliminare i problemi di capacità delle strade.

Le strade nazionali attualmente vengono finanziate dal Fondo infrastrutturale, creato nel 2008 e alimentato principalmente con i contributi dell’Imposta sugli oli minerali e del contrassegno autostradale. Secondo il governo e il parlamento, nei prossimi anni rischia però di aprirsi una lacuna nei finanziamenti.

Rincaro tassa sui carburanti

Perciò occorre consolidare le fonti di finanziamento esistenti e reperirne delle nuove. È quanto si farà sostituendo il Fondo infrastrutturale con il Fostra, in linea di principio l’anno prossimo, sull’esempio di quanto avvenuto con il Finanziamento e ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria (FAIF), chiaramente accettato in votazione popolare il 9 febbraio 2014.

Le due principali fonti di finanziamento attualmente sono il supplemento fiscale sugli oli minerali e il contrassegno autostradale. Il prezzo di quest’ultimo resterà invariato, poiché popolo e cantoni avevano già seccamente bocciato l’aumento nella votazione del 24 novembre 2013. Sarà invece aumentato di 4 centesimi il prelievo su ogni litro di benzina e di diesel, che attualmente ammonta a 30 centesimi. Un importo che era rimasto invariato dal 1974. Secondo il governo, il rincaro di 4 centesimi non dovrebbe comunque intervenire prima del 2019.

Nuove fonti di entrate

Inoltre, con l’entrata in vigore del Fostra, alle strade nazionali dovrà essere attribuito il 60%, invece dell’attuale 50%, dell’Imposta sugli oli minerali. Una nuova fonte di finanziamento sarà costituita dagli introiti dell’imposta sulle importazioni autoveicoli. Queste due voci in totale faranno confluire nel Fostra circa 650 milioni di franchi all’anno. Dal 2020 vi si aggiungeranno anche gli introiti della tassa sui veicoli elettrici e altri veicoli a propulsione alternativa.

Per il governo e la maggioranza del parlamento, il Fostra rappresenta lo strumento adatto per risolvere i problemi di capacità delle strade nazionali, eliminare gli ingorghi nei centri nevralgici e realizzare diversi progetti di circonvallazione. In favore della sua istituzione si sono schierati tutti i partiti di destra e di centro.



Fortemente opposti erano invece gli ecologisti e gran parte dei socialisti: a loro avviso, il fondo non risolverà i problemi di traffico, che si concentrano soprattutto negli agglomerati. In questi centri urbani occorrerebbe piuttosto investire in tram, bus e in piste per biciclette e pedoni. Secondo gli ambientalisti, più soldi per le strade, si traducono in più traffico, più inquinamento. Inoltre i mezzi finanziari destinati alle strade saranno sottratti ad altri settori che ne avrebbero maggiormente bisogno.

La creazione di questo fondo aveva suscitato poche resistenze durante i dibattiti parlamentari. Per la maggior parte dei partiti, il Fostra rappresenta un modello di finanziamento equilibrato della rete stradale nazionale. Con questa argomentazione, nella votazione del giugno 2016 avevano invitato il popolo a respingere l’iniziativa “Per un equo finanziamento dei trasporti”, che chiedeva di attribuire 1 miliardo di franchi in più per lo sviluppo dell’infrastruttura stradale.

Dopo l’approvazione del FAIF, anche gli schieramenti rosso-verdi del parlamento non si opponevano più per principio ad un fondo equivalente per le strade. Secondo i rappresentanti della sinistra, il parlamento ha però apportato troppe modifiche al progetto presentato dal governo. La soluzione adottata dalla maggioranza di centro e di destra rappresenta un saccheggio delle casse federali, afferma Evi Allemann, deputata del Partito socialista (PS).

Per la presidente dell’Associazione traffico e ambiente (ATA), che guida la campagna degli oppositori al Fostra, ancorando nella Costituzione precisi obbiettivi di finanziamento a tempo indeterminato, la rete stradale nazionale viene privilegiata rispetto alle altre prestazioni assunte dallo Stato. “Con questa modifica costituzionale, il fondo graverà così pesantemente sulle casse federali da rendere necessari dei risparmi in altri settori, a cominciare dai trasporti pubblici”.

Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.