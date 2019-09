L'esercito svizzero stila un bilancio positivo dell'operato della sua polizia aerea, che da inizio anno può intervenire tutti i giorni dalle 06.00 alle 22.00. Entro la fine del 2020 i suoi due velivoli armati saranno perfino pronti ad entrare in servizio 24 ore su 24.

La limitazione dell'attività della polizia aerea agli orari d'ufficio aveva fatto discutere. Il progetto Polizia Aerea 24 (PA24) - nato in seguito a una mozione dell'ex consigliere agli Stati Hans Hess (PLR/OW) presentata nel 2009 - prevede di raggiungere in quattro tappe, entro la fine dell'anno prossimo, una prontezza permanente all'impiego di due velivoli da combattimento armati entro 15 minuti al massimo.

Dall'inizio del 2016 due aerei erano operativi per cinquanta settimane all'anno dalle 08.00 alle 18.00. Dal gennaio del 2017 la disponibilità era stata estesa a 365 giorni all'anno. E dal 1° gennaio scorso i velivoli possono intervenire giornalmente già dalle 06.00 e fino alle 22.00, periodo in cui si registra oltre il 90% del traffico aereo nei cieli elvetici.

"Le svariate tappe del progetto in vista di una disponibilità operativa permanente sono finora state messe in atto con successo e nel rispetto delle scadenze", si legge in un comunicato diramato oggi. "Gli ultimi collaboratori necessari all'attuazione sono stati assunti e si trovano in formazione".

I due jet da combattimento possono intervenire se dei velivoli violano la sovranità dello spazio aereo elvetico o commettono gravi infrazioni alle regole del traffico aereo. L'esercito parla in questo caso di "hot missions"; quest'anno ne sono già state effettuate undici.

Gli aerei possono pure essere utilizzati per controlli puntuali di velivoli ufficiali appartenenti a Stati esteri che necessitano di un'autorizzazione per sorvolare la Svizzera o per missioni di addestramento; in questo caso si tratta di "live missions" e da inizio anno ve ne sono state 166.

Il sito di stazionamento principale della polizia aerea è Payerne (VD). Se la pista è chiusa gli aerei decollano da Emmen (LU) o Meiringen (BE).

L'esercito sottolinea che grazie all'estesa disponibilità di personale tecnico, ad esempio meccanici, possono anche essere effettuati lavori supplementari di manutenzione della flotta di F/A-18.

Neuer Inhalt Horizontal Line