In cinque anni l'amministrazione comunale di New York ha pagato quasi 400 milioni di dollari a titolo di risarcimento per azioni legali contro comportamenti scorretti o violenti da parte della polizia.

Lo scrive il New York Post, il quale sottolinea anche che molte delle cause non sono neanche arrivate in aula.

I risarcimenti sono stati pagati con i soldi dei contribuenti e sono uno smacco alle promesse del sindaco Bill de Blasio il quale nel 2015 aveva annunciato una stretta contro 'gli avvocati che cercano di fare soldi giocando con il sistema'.

"Il procedimento in corte è lungo, complicato e costoso - aveva detto - ma manderemo un messaggio chiaro che tutto questo deve finire". Negli ultimi cinque anni, sono stato pagati risarcimenti a circa 5'800 persone.

