Questo contenuto è stato pubblicato il 6 marzo 2018 19.42 06 marzo 2018 - 19:42

In diversi cantoni svizzerotedeschi circolano e-mail che presentano come mittente la locale polizia cantonale, ma hanno come allegato un documento Word infetto da un virus. Le vere forze di polizia raccomandano di non aprire i messaggi e di cancellarli.

Avvisi simili sono stati emessi oggi nei cantoni di Argovia, Basilea Campagna, Berna, Sciaffusa, Zurigo e nella Svizzera centrale. Le e-mail sembrano provenire dalle rispettive polizie cantonali e contenere informazioni su una persona sospettata di aver compiuto un grave crimine nel comune di domicilio del destinatario del messaggio.

Nel testo delle e-mail, scritte in tedesco ma con errori, si fa riferimento a maggiori informazioni contenute nell'allegato, con la preghiera di leggerle e diffonderle.

