Questo contenuto è stato pubblicato il 2 settembre 2018 12.52 02 settembre 2018 - 12:52

Una poliziotta vodese è rimasta gravemente ferita la notte scorsa al termine di un lungo inseguimento che ha visto interessati anche i colleghi ginevrini e che è finito a Thoiry (F), in Francia.

Gli agenti erano sulle tracce di due uomini che avevano rubato una roulotte a Coppet (VD), ha indicato un portavoce delle forze dell'ordine ginevrine confermando una notizia diffusa dal sito online della Tribune de Genève.

I malviventi con il rimorchio al traino sono sconfinati in un primo tempo in Francia passando da un valico verso Divonne (F), poi sono rientrati in Svizzera, nel canton Ginevra, attraverso un'altra dogana, in seguito hanno attraversato ancora una volta la frontiera.

Nei pressi di un centro commerciale a Thoiry i poliziotti sono riusciti a fermare i fuggitivi: il veicolo dei malviventi ha però violentemente urtato una vettura delle forze dell'ordine. Nell'impatto un'agente a bordo ha subito ferite gravi: è stata ricoverata all'ospedale universitario di Ginevra.

Non sono note altre informazioni relative ai ladri. Il procedimento è in mano alla magistratura francese.

