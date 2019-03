Il ricorso ai taser da parte degli agenti di polizia svizzeri è più che triplicata lo scorso anno: le pistole a scarica elettrica sono state utilizzate 45 volte, contro appena 13 volte nel 2017. Le armi da fuoco sono state impiegate 12 volte.

Quest'ultima cifra si situa nettamente al di sotto della media pluriennale, scrive la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) sul suo sito internet, come riferisce l'emittente "Radio Energy". La maggior parte dei colpi è stata sparata su vetture o verso terra. Nessuno è rimasto ferito.

È invece fortemente aumentato l'impiego di taser: gli agenti hanno estratto 125 volte una pistola a impulsi elettrici, ma nella maggior parte dei casi è bastata la minaccia di utilizzarla per stabilizzare la situazione. In 45 casi - si legge ancora sul sito della CCPCS - lo storditore elettrico è invece stato azionato. In due terzi degli impieghi gli interessati erano sotto l'influsso di droghe o alcool.

Tale evoluzione non piace all'organizzazione per i diritti umani Augenauf (apri gli occhi): con l'aumento dell'utilizzo di tali pistole cresce anche il rischio di gravi incidenti con vittime, ha sostenuto il portavoce Rolf Zopf a "Radio Energy".

