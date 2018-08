Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Continua in Polonia il braccio di ferro fra la Corte suprema e il governo: oggi i supremi giudici hanno "sospeso l'esecuzione" della nuova legge polacca che permette di mandare "in pensione anticipata" i giudici ritenuti scomodi.

La Corte suprema di Varsavia ritiene che la "sospensione" dovrebbe restare in vigore finché la Corte di giustizia dell'Ue risponderà ai cinque quesiti, posti oggi dalla stessa Corte, sulla conformità della nuova legge con i standard della Unione europea. In particolare, la norma, appena approvata dal parlamento e firmata del capo di Stato, prevede che i giudici della Corte possono essere mandati in pensione a 65 e non più a 70 anni. Un progetto del partito di governo Legge e giustizia che punta a liberarsi della prima presidente della Corte Malgorzata Gersdorf nonostante il fatto che la Costituzione le garantisca di restare in carica per sei anni dopo la nomina avvenuta nel 2014.

Immediata la risposta della cancelleria del presidente Andrzej Duda: "l'iniziativa odierna della Corte - si legge in una nota - non ha basi legali perchè nessun organo costituzionale polacco ha la facoltà di "sospendere l'esecuzione" di leggi entrate in vigore. Rivolgersi alla giustizia europea è una mossa "legalmente inefficace" e non genera "nessun effetto" sul presidente della repubblica.

