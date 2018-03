Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 marzo 2018 18.21 23 marzo 2018 - 18:21

"Fermiamo l'inferno delle donne", "Polonia laica e non cattolica", "ipocriti e fanatici, sentirete l'ira delle strade": sono gli slogan urlati oggi dalle donne scese nuovamente in piazza in Polonia contro il nuovo tentativo di limitare il diritto all'aborto.

La manifestazione a Varsavia ha prima puntato verso la curia vescovile, il corteo ha poi attraversato il centro della capitale fermandosi davanti a diverse chiese. Altre migliaia di persone si sono radunate davanti al parlamento.

I manifestanti si sono dati poi l'appuntamento sotto la sede del partito al governo Diritto e giustizia, protetta da una forte presenza della polizia. Comizi contro le restrizioni sull'aborto si sono svolti anche a Breslavia, Danzica, Katowice, Stettino, Poznan e in altre città.

