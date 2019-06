Portafogli smarriti e restituiti con il loro contenuto intatto: ricercatori dell'università di Zurigo assieme a colleghi di quelle dello Utah e del Michigan, negli Usa, hanno condotto un megaesperimento sociale in 355 città di 40 Paesi, una sorta di "candid camera".

I risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Science. Camuffati da anonimi passanti, i ricercatori sono entrati in banche, teatri, musei, uffici postali, hotel e stazioni di polizia, per consegnare un portafoglio, dicendo di averlo trovato casualmente per strada e chiedendo di restituirlo al proprietario di cui erano presenti alcuni documenti personali, una lista della spesa e a volte contanti di valore variabile.

Contro ogni previsione, è emerso che le persone interpellate provavano a rintracciare il proprietario del borsellino soprattutto se conteneva denaro: la probabilità era tanto più alta quanto maggiore era il valore economico in esso contenuto. Secondo i risultati di ulteriori indagini, la maggior parte delle persone si comporta eticamente, soprattutto davanti a grandi cifre, non solo per altruismo, ma soprattutto perché teme di essere considerata al pari di un ladro rischiando di perdere la propria immagine di persona onesta. Nel corso dell'esperimento, però, non tutti i portafogli sono stati riconsegnati e tra questi, a sorpresa, alcuni erano stati "smarriti" in luoghi insospettabili, come nei paraggi del Vaticano e di alcuni enti anticorruzione.

Neuer Inhalt Horizontal Line