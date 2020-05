Contrattazioni prolungate di dieci minuti alla Borsa svizzera: a partire dal 22 giugno dopo la chiusura ufficiale delle 17.30 sarà possibile negoziare ancora le azioni, ma non più cambiare il prezzo.

Gli ordini di vendita e d'acquisto presenteranno il corso finale dei titoli.

"Abbiamo notato che è aumentata l'importanza delle contrattazioni a fine giornata", spiega all'agenzia Awp un portavoce di SIX, la società che gestisce il mercato elvetico. L'obiettivo di questo Trading-at-last (TAL) è di contrastare il fenomeno delle attività Off-Exchange e Over-The-Counter, vale a dire le compravendite che non avvengono attraverso la borsa o che si svolgono una volta chiuso il mercato.

La novità comporta una conseguenza importante per le aziende quotate: le comunicazioni suscettibili di influenzare i corsi potranno essere diffuse solo dopo le 17.40, oppure - come finora - prima delle 09.00, orario in cui prendono avvio le negoziazioni alla borsa di Zurigo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet