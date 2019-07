Insieme ai sindacati syndicom e transfair, la Posta ha rielaborato il sistema di organizzazione del tempo di lavoro - chiamato "mytime" - a vantaggio di circa 1800 fattorini. Due milioni di franchi verranno pagati retroattivamente a questi lavoratori.

Il nuovo sistema era stato introdotto il primo luglio 2018 e, come previsto, le parti sociali hanno fatto un bilancio della situazione e proposto dei miglioramenti.

"La flessibilità non deve andare a scapito dei collaboratori. Il principio di pagare il tempo effettivamente prestato ci ha permesso di fissare un'esigenza fondamentale per i fattorini e allo stesso tempo di introdurre miglioramenti a "mytime" insieme alla Posta", ha spiegato Matteo Antonini, responsabile del settore Logistica di syndicom, citato in una nota odierna.

Il sistema di organizzazione del tempo di lavoro "mytime" permette alla Posta di pianificare in prospettiva l'impiego del personale, tenendo conto delle oscillazioni stagionali dei volumi. Consente inoltre di considerare meglio alcuni fattori come il traffico stradale e reagire ai mutamenti nei volumi di lavoro.

