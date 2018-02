Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 10.51 20 febbraio 2018 - 10:51

Le parti sociali di Posta CH, il comparto principale della Posta, hanno trovato un accordo sulle misure salariali 2018 che prevede un aumento globale dell'1% per un totale di 27'500 dipendenti soggetti a contratto collettivo.

Le trattative per gli altri comparti sono ancora in corso.

L'esito delle trattative, svoltesi in tre tornate, deve ancora essere approvato dal consiglio d'amministrazione della Posta e degli organi decisionali dei sindacati Transfair e Syndicom, indica una nota congiunta diramata oggi.

L'1% del monte salari verrà utilizzato "per misure salariali sostenibili a favore dei collaboratori all'interno della fascia salariale", si legge nel comunicato. In linea di principio, un aumento del salario dipende dalla posizione all'interno della fascia salariale e dalla valutazione della prestazione individuale.

I dipendenti che rientrano nelle fasce salariali - che sono nove in tutto, ha precisato all'Ats Matteo Antonini di Syndicom - riceveranno con il salario di aprile un pagamento una tantum di 350 franchi, a integrazione dell'aumento del salario dell'1%. Quelli che si posizionano al di sopra della rispettiva fascia salariale riceveranno un versamento unico di 600 franchi in quanto non beneficiano di aumenti salariali, indica ancora la nota. Entrambi i pagamenti si intendono in proporzione al grado di occupazione.

Le trattative per il personale di PostFinance SA, AutoPostale SA come pure del personale di Posta Immobili Management e Servizi SA, SecurePost SA, Swiss Post Solutions SA e PostLogistics SA sono ancora in corso, informa il comunicato.

Neuer Inhalt Horizontal Line