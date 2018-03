Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 marzo 2018 12.00 18 marzo 2018 - 12:00

La Posta non è più quella di una volta?

Negli ultimi quattro anni il numero di giorni in cui i dipendenti della Posta sono rimasti in malattia è aumentato del 10%.

Lo sottolinea oggi la Zentralschweiz am Sonntag, che fa presente come nel 2017 un postino mancava in media 12,9 giorni, contro gli 11,6 giorni del 2013.

Secondo i sindacati i dati sono la logica conseguenza della situazione di insicurezza creatasi all'interno dell'impresa: le ristrutturazioni fanno aumentare la pressione psichica sul personale, che si ammala. Starebbe inoltre scemando l'identificazione con l'azienda: i salariati vedrebbero l'onere lavorativo aumentare mentre le loro buste paga ristagnano e tutto questo in un contesto in cui i vertici si concedono compensi giudicati del tutto eccessivi.

Diversa è invece la lettura dei dati da parte dell'impresa. La ragione principale - ha spiegato un portavoce al domenicale - è da ricercare nell'età del personale: la Posta impiega un numero elevato di ultra 50enni, che in realtà si ammalano meno spesso dei giovani, ma quando questo succede rimangono a casa più a lungo.

Stando ai sindacati molte persone qualificate stanno lasciando la Posta perché non riesco a capire il senso delle riorganizzazioni. L'azienda continua per contro a ritenersi un datore di lavoro attraente e considera il tasso di fluttuazione del personale tuttora basso, se confrontato con quello dell'insieme dell'economia.

