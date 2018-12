Posta: settimana prenatalizia, 1,4 milioni di pacchi al giorno

Il numero di pacchi smistati dalla Posta ha raggiunto il culmine nella settimana prenatalizia, toccando quota 1,4 milioni al giorno.

Dal Black Friday del 23 novembre in poi, i nastri trasportatori dei centri di smistamento del gigante giallo hanno lavorato a pieno regime, tanto da ottenere cifre da primato. In queste settimane infatti sono stati trattati 25 milioni di pacchi, volume che rappresenta un nuovo record. Oltre 400 milioni invece le lettere inviate, informa oggi con una nota l'azienda.

Se si escludono alcune ore dedicate alla manutenzione, i nastri trasportatori dei tre centri di Frauenfeld (TG), Härkingen (SO) e Daillens (VD) sono stati in funzione 24 ore su 24, prosegue il comunicato. Per rispettare le tempistiche, è stato impiegato tutto il personale disponibile: i dipendenti di questi tre impianti hanno lavorato anche gli ultimi cinque sabati per amministrare la gigantesca mole di pacchi, fa sapere il gigante giallo.

Quotidianamente, i pacchi smistati hanno costantemente superato il milione. Nei giorni più frenetici sono stati recapitati fino a 17 milioni di invii (lettere, pubblicità e giornali). La Posta ricorda che, per poter gestire al meglio questi picchi di carico in un contesto in cui il commercio online è in crescita, è attualmente impegnata a costruire tre nuovi centri regionali a Cadenazzo, Untervaz (GR) e Vétroz (VS).

Neuer Inhalt Horizontal Line