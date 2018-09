Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 settembre 2018 10.42 15 settembre 2018 - 10:42

Problemi stamane per possessori di Postcard.

Impossibile stamane prelevare presso PostFinance: le postcard non funzionano a causa di motivi non meglio precisati.

In un messaggio su twitter, l'istituto finanziario indica ai propri clienti di rinunciare al momento a ogni operazione agli automatici postomat/bancomat.

L'inconveniente non sembra per contro interessare i pagamenti in negozi e grandi magazzini.

