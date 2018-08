Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 agosto 2018 13.16 23 agosto 2018 - 13:16

Crollo dell'utile per PostFinance nel primo semestre del 2018: il risultato aziendale (EBT) è stato di 125 milioni di franchi, ben 247 milioni in meno (-66,4%) di un anno prima.

La notevole flessione è imputabile principalmente ai bassi tassi di interesse, che pesano sui ricavi in questo ambito, e all'assenza di un effetto unico positivo come quello dell'anno prima, spiega un comunicato odierno dell'azienda.

Più in dettaglio la contrazione del risultato da operazioni sugli interessi è stata di 82 milioni di franchi. I ricavi di questa attività sono da anni in calo e al tempo stesso gli oneri per interessi possono essere ridotti solo in misura limitata.

Il risultato semestrale non è comunque una sorpresa per PostFinance, poiché il forte rallentamento degli affari si era già disegnato nel primo trimestre. E dato il persistere dei bassi tassi d'interesse sui mercati monetari e dei capitali, questo sviluppo negativo è destinato a proseguire, sottolinea la nota odierna.

Per contrastare la flessione del risultato, il braccio finanziario della Posta ha avviato varie misure per accedere a nuove fonti di introiti, aumentare l'efficienza e ridurre i costi.

