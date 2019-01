Per gruppo PPD alle Camere federali l'accordo quadro tra Svizzera e Unione europea (UE) presentato dal Consiglio federale non va abbastanza in profondità.

Al termine di un incontro di due giorni a Locarno, i parlamentari hanno comunicato oggi che esorteranno il Consiglio federale a chiarire quattro punti in particolare.

"Si tratta di analizzare in modo approfondito tutti gli aspetti di questo accordo", ha dichiarato il consigliere agli Stati Filippo Lombardi al termine del tradizionale ritiro annuale di due giorni del gruppo PPD alle Camere, dedicato questa volta all'accordo quadro. "Dobbiamo disporre di uno strumento in grado di garantire le relazioni bilaterali e difendere la neutralità della Svizzera", ha aggiunto il "senatore" ticinese.

Neuer Inhalt Horizontal Line