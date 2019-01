I delegati del PPD hanno accolto oggi nettamente sia il progetto concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) sia la revisione della legge sulle armi. Il popolo si esprimerà sui due oggetti il 19 maggio.

Per quanto riguarda la riforma fiscale, il chiaro sì ottenuto durante l'assemblea di Zurigo non è certo una sorpresa: il partito era stato all'origine del compromesso trovato lo scorso autunno alle Camere federali. Il pacchetto è stato approvato per 221 voti a 16 e 15 astenuti.

I delegati hanno seguito gli argomenti del consigliere agli Stati Konrad Graber (LU) e del ministro giurassiano Charles Juillard. Secondo entrambi, il progetto garantisce il successo della piazza economica elvetica, l'accettazione internazionale del sistema delle imposte svizzero e le entrate fiscali del settore pubblico.

L'assemblea del PPD ha anche manifestato il proprio supporto - con 210 sì, 32 no e cinque astensioni - all'inasprimento della legislazione sulle armi da fuoco in conformità con le nuove norme dell'Ue. Il testo migliora la sicurezza e garantisce il mantenimento della Svizzera nello spazio Schengen senza danneggiare pesantemente i possessori di armi, ha messo in rilievo la consigliera nazionale lucernese Ida Glanzmann.

