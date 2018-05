Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 maggio 2018 10.02 05 maggio 2018 - 10:02

Gerhard Pfister non è interessato per il momento alla successione di Doris Leuthard in Consiglio federale

Il presidente del Partito popolare democratico svizzero Gerhard Pfister non ambisce, almeno per il momento, al Consiglio federale. Lo ha dichiarato lui stesso in un'intervista rilasciata alla Neue Zürcher Zeitung.

Il 55enne consigliere nazionale di Zugo è presentato come uno dei possibili successori di Doris Leuthard in Governo.

"No, non sarò disponibile in qualità di candidato" a un seggio nell'esecutivo, ha precisato Pfister al quotidiano zurighese, spiegando come non sia una buona strategia per un partito quella di cambiare presidente poco prima delle elezioni.

"Conosco i miei limiti", ha aggiunto. Il suo compito è di condurre il PPD alle elezioni federali dell'ottobre 2019. "Mi sono state attribuite ambizioni che non ho".

Pfister non ha tuttavia voluto commentare una sua eventuale candidatura dopo le elezioni del 2019. A suo avviso, ciò che è importante, sono le prossime scadenze elettorali. "Tutto quello che potrebbe succedere o non succedere dopo non rientra nel dibattito".

Due posti saranno vacanti in governo al più tardi nell'autunno del 2019. La ministra dei trasporti Doris Leuthard (PPD) e il ministro dell'economia Johann Schneider-Ammann (PLR) hanno entrambi fatto sapere che questa sarà l'ultima loro legislatura in Consiglio federale.

