Il PPD è rimasto il solo partito a fungere da pilastro per le peculiarità svizzere, unendo libertà individuale e responsabilità sociale. È questo il messaggio lanciato oggi, durante l'assemblea dei delegati in corso a Zurigo, dal suo presidente Gerhard Pfister.

A nove mesi dalle elezioni federali, Pfister ha bocciato senza sconti tutti gli altri partiti di governo, a cominciare dall'UDC, accusandoli di trascurare la concordanza. Quest'ultima "rifiuta di sostenere il suo consigliere federale sulla riforma fiscale. Preferiscono che Ueli Maurer perda la votazione piuttosto che contribuire al successo economico della Svizzera".

Quanto al PS, "si ostina, senza compromessi, nelle sue rivendicazioni massimaliste in materia europea". I socialisti "rifiutano il dialogo e dovranno fare i conti con eventuali danni all'economia, tra cui la soppressione di impieghi nella Confederazione". Pfister non ha risparmiato nemmeno il PLR, incolpandolo di mettere i bastoni fra le ruote alla politica ambientale per favorire il mercato.

Il consigliere nazionale del Canton Zugo ha poi affrontato il tema delle prossime federali affermando che "chi vuole rafforzare la coesione nazionale, la democrazia diretta e il federalismo, così come chi vuole mantenere la libertà e la solidarietà quali valori centrali di una Svizzera di successo, deve votare per il PPD in autunno".

