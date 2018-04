PPD sostiene legge su giochi in denaro

Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 aprile 2018 13.35 21 aprile 2018 - 13:35

Il PPD sostiene la legge sui giochi in denaro sulla quale il popolo è chiamato a esprimersi il prossimo 10 giugno. Riuniti a Cham (ZG) i delegati del partito hanno ampiamente seguito la raccomandazione del comitato direttivo.

In una votazione elettronica realizzata in diretta l'assemblea ha detto "sì" alla proposta del Consiglio federale e delle Camere con 181 voti contro 38 e 11 astensioni.

Il testo prevede un blocco generalizzato degli accessi a pagine estere di giochi online in denaro per meglio proteggere gli utenti e favorire i gestori di strutture legali basate in Svizzera.

I fornitori online stranieri infrangono la legge, non pagano imposte e tasse e non propongono nulla per proteggere la popolazione contro la dipendenza dal gioco, ha detto il consigliere agli Stati zughese Peter Hegglin. Minacciano anche le entrate delle lotterie e dei casinò svizzeri che ogni anno versano allo sport, cultura, AVS e AI circa un miliardo di franchi attraverso i Cantoni e i fondi di lotteria.

Il vicepresidente dei Verdi liberali Pascal Vuichard ha presentato ai delegati PPD, senza successo, le sue argomentazioni per un "no" alla nuova legge. Secondo Vuichard spetta ai casinò migliorare i prodotti se la concorrenza straniera sottrae loro parti di mercato.

La concorrenza - ha sostenuto Vuichard - permette di migliorare l'offerta e quindi di garantire entrate supplementari per lo Stato, lo sport e la cultura. Bloccare siti online non è solo un mettere sotto tutela e una misura cara, ma è anche inefficace in quanto può essere facilmente aggirata, secondo il Verde liberale.

Da parte sua il presidente della Federazione dei casinò svizzeri, il consigliere agli Stati friburghese PPD Beat Vonlanthen, ha respinto i rimproveri di censura. "Si tratta di offerte illegali straniere!", ha detto. Secondo Vonlanthen la nuova legge inoltre non ostacola le regole del libero mercato in quanto i giochi non sono un mercato come un altro. Possono in particolare portare a una dipendenza. Lo Stato ha quindi una responsabilità morale in questo ambito.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.