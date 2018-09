Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

L'aumento più moderato che negli anni scorsi dei premi 2019 dell'assicurazione malattia di base non deve illudere: se la progressione dei costi della salute non sarà frenata in modo duraturo, nel 2020 e 2021 seguiranno forti aumenti di premio.

Lo sostiene Felix Schneuwly, esperto presso il servizio di confronti internet Comparis.

A suo avviso il +1,2% medio comunicato oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riflette solo in parte l'incremento degli oneri sanitari. Secondo Schneuwly gli interventi effettuati dal Consiglio federale sulle tariffe Tarmed hanno reso più difficile le previsioni per l'anno prossimo. Manca inoltre esperienza riguardo alla nuova compensazione dei rischi, che favorisce i giovani adulti a scapito delle altre categorie.

Nel passato - mette comunque in guardia Schneuwly - ogni aumento sotto la media è stato seguito da una stangata negli anni successivi.

Lo specialista prende inoltre atto con favore del fatto che l'UFSP sia passato a considerare il premio medio effettivo e non più quello standard (adulto, franchigia 300 franchi, con infortuni) come faceva in passato. Comparis operava ormai già da anni con il premio effettivo.

