Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 15.09 27 febbraio 2018 - 15:09

Il Premio d'onore del cinema svizzero del 2018 è stato assegnato a Georges Schwizgebel a riconoscimento alla sua carriera nel cinema di animazione. La distinzione, dotata di un assegno di 30'000 franchi, sarà consegnata il 23 marzo.

Un comunicato odierno dell'Ufficio federale della cultura (UFC) sottolinea che il regista "ha lasciato un'impronta unica nella storia del cinema di animazione svizzero".

Nato nel 1944 a Reconvilier, nel Giura bernese, Georges Schwizgebel ha dapprima seguito una formazione artistica. Nel 1971 ha fondato con Daniel Suter e Claude Luyet lo Studio GDS che realizza film su commissione e produzioni indipendenti. In questo studio ha finora progettato e prodotto, a intervalli regolari, oltre 20 cortometraggi d'animazione, a cominciare da "Le Vol d'Icare" nel 1974, fino a "La Bataille de San Romano" nel 2017, per ora la sua ultima opera. Ha ricevuto il Premio del cinema svizzero nella categoria Miglior film d'animazione nel 2002 per "La Jeune Fille et les Nuages" e nel 2016 per "Le roi des Aulnes".

L'UFC ricorda che le opere di Schwizgebel sono state presentate e premiate nei festival di tutto il mondo. Retrospettive e mostre per rendere omaggio al suo lavoro si sono tenute, tra l'altro, a Parigi, Tokyo, Montréal e New York. Nei suoi cortometraggi la musica e la pittura hanno un ruolo fondamentale.

La giuria lo elogia con le seguenti parole: "Le metamorfosi fluide per le quali è noto lo rendono un vero pittore dello schermo. Nei suoi film-dipinti le ampie carrellate della macchina da presa superano tutti i confini temporali e spaziali con sbalorditiva continuità".

La cerimonia di consegna del premio si svolgerà alla Halle 622 di Zurigo Oerlikon, alla presenza della consigliera federale Simonetta Sommaruga.

