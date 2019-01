Il Premio Wakker è stato attribuito quest'anno al comune bernese di Langenthal, per la sua "sapiente salvaguardia del patrimonio industriale, unita a una pianificazione all'insegna della qualità e del dialogo". L'annuncio è stato dato oggi da Heimatschutz Svizzera.

Dopo anni di crisi economica, questa città ubicata nella regione bernese dell'Alta Argovia è riuscita a "gestire il prezioso patrimonio costruito lasciato in eredità dall'era industriale: sedimi di vecchie fabbriche, quartieri operai, edifici pubblici e ville storiche sono state oggetto di una sistematica inventariazione e fissati quali punti di ancoraggio per il futuro sviluppo urbano e territoriale", si legge in una nota.

Stando a Heimatschutz, Langenthal ha posto al centro dell'attenzione "una visione avveniristica e sulla comunicazione, anche per quanto concerne la densificazione edilizia nei quartieri più significativi". Inoltre, in questi ultimi anni il comune ha investito molto sulla valorizzazione degli spazi pubblici del centro urbano e sugli assi principali. "La Città ha tenuto fede a questo approccio anche per quel che riguarda il risanamento e la rimessa a nuovo di varie opere, tra cui il teatro municipale e numerosi edifici per l'istruzione", precisa il comunicato.

Dotato di una superficie di 17,23 km2, Langenthal è riuscito a sopperire al fallimento negli anni 1990 della celebre fabbrica di porcellana e all'indebolimento di altri importanti pilastri industriali, aumentando il numero di abitanti da circa 14'000 all'inizio del millennio agli attuali 15'700.

Il Premio Wakker, dotato di 20 mila franchi, viene assegnato ogni anno a un comune politico che dimostra particolare attenzione alla pianificazione degli insediamenti abitativi.

Neuer Inhalt Horizontal Line