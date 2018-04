Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

"Suscitano preoccupazione le informazioni secondo cui Yulia" Skripal "sarebbe stata presumibilmente portata in un 'luogo sicuro'": lo scrive su Facebook l'ambasciata russa in Gran Bretagna.

L'ambasciata accusa Londra di continuare sulla sua linea per "isolarla dalla società, per nascondere importanti testimonianze e per ostacolare un'indagine oggettiva e indipendente".

Siamo sicuri - prosegue l'ambasciata russa - che i particolari della vicenda di Salisbury nella versione di Yulia sarebbero un contributo importante alle investigazioni. Constatiamo di nuovo che la parte britannica si rifiuta di fornirci informazioni verificabili sulla salute e sui desideri di Yulia.

L'ambasciata non sa nulla delle sue condizioni. Se parla a suo nome o sono le autorità britanniche a parlare per lei violando così i suoi diritti. Confermiamo il nostro desiderio di incontrarla - ribadiscono i russi - e verificare che sta bene. Come minimo chiediamo urgentemente le prove che tutti gli atti nei confronti di Yulia vengono fatti col suo consenso. L'ambasciata - si legge ancora - ha inviato un'altra nota al Foreign Office con la richiesta di un incontro tra Yulia Skripal e i diplomatici russi in conformità alla Convenzione di Vienna sui rapporti consolari e alla convenzione consolare bilaterale, che la parte britannica continua a violare".

